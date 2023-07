Casella PEC dell’avvocato piena: è valida la notifica?

Se la PEC torna indietro perché lo spazio della casella PEC è insufficiente, la notifica va fatta in modo cartaceo? La decisione del CNF n. 34/2023.

Quando la casella PEC di un avvocato è piena, è valida la notifica? Questo è l’interrogativo che affrontiamo nel presente articolo, analizzando in dettaglio la decisione n. 34/2023 del Consiglio Nazionale Forense (CNF). L’incapienza della casella PEC rientra nei casi di forza maggiore o semplice equivoco? E quali conseguenze può avere sulla validità di una notifica? La stessa andrà fatta in forma cartacea? Andiamo a scoprire quali sono le risposte offerte dal Consiglio Nazionale Forense.

Nella decisione n. 34/2023, pubblicata il 7 luglio sul sito del codice deontologico, il CNF ha esaminato il ricorso di un’avvocatessa sanzionata dal Consiglio di Disciplina del Veneto con la sospensione dalla professione per 6 mesi. L’avvocatessa aveva fatto richiesta di rimessione in termini, sostenendo di non essere stata notificata del procedimento disciplinare a causa del fatto che lo spazio della sua casella PEC era risultato “pieno” e quindi insufficiente per ricevere la mail con la notifica.

Che cos’è la rimessione in termini?

La rimessione in termini, regolata dall’art. 153 co. 2 del Codice di Procedura Civile, è un istituto giuridico che prevede la possibilità di recuperare un termine perduto a causa di una causa di forza maggiore o di un caso fortuito. Tuttavia, per essere ammesso, deve sussistere una situazione di impossibilità assoluta, non imputabile all’interessato, e non sono sufficienti situazioni di impossibilità relativa, come la semplice difficoltà dell’adempimento o il verificarsi di un equivoco.

Come ha deciso il CNF?

Il CNF ha dichiarato l’istanza di rimessione in termini inammissibile. Nonostante la presenza di problemi nella ricezione della posta elettronica, il Consiglio ha sostenuto che la casella PEC piena non presenta i caratteri di non imputabilità e assolutezza necessari a legittimare la rimessione in termini. Inoltre, ha evidenziato che l’avvocatessa non ha presentato una motivazione strutturata del ricorso contro la decisione disciplinare.

La notifica sulla PEC piena è valida?

Risultato: la notifica fatta a un avvocato la cui casella PEC è piena è valida anche se la PEC ritorna al mittente.

La decisione del CNF offre un importante promemoria per gli avvocati sulla necessità di gestire adeguatamente la propria casella PEC, per evitare che la sua saturazione possa compromettere la ricezione di notifiche importanti. Il che significa non solo controllare giornalmente le email ricevute ma provvedere anche alla cancellazione dall’archivio per liberare spazio. Si consiglia sempre di fare il backup delle PEC più importanti, magari un hard disk esterno da destinare appunto alle pratiche di studio. In questo modo, anche se la casella di posta elettronica certificata viene svuotata per consentire alle nuove PEC di essere consegnate, non si perderà traccia di documenti importanti e prove necessarie a eventuali contenzioni.