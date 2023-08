Migranti: Mazzetti (Fi), ‘i sindaci di sinistra in Toscana non li vogliono’

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – “I Centri di accoglienza straordinaria (Cas) in provincia di Firenze sono strutture inadeguate a ospitare un numero di persone troppo alto. Purtroppo, risulta che la Prefettura di Firenze ha inviato ultimamente quaranta migranti a Castagno d’Andrea, sessanta a San Pellegrino (comune di Firenzuola) e ne vuole inviare altri quaranta a Palazzuolo in una struttura fatiscente nel centro della cittadina. A Pelago, sempre la prefettura, ha sistemato i migranti in tende mentre a Firenze ce ne sono 111 e a Lastra a Signa circa 140”. Dichiara in una nota la deputata di Forza Italia Erica Mazzetti, che poi aggiunge che “evidentemente i sindaci di sinistra in Toscana, come Nardella, non li vogliono nei loro comuni così come a Borgo Barberino, Scarperia e Pontassieve dove hanno le elezioni in primavera”.