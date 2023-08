Pnrr: Rossi (Fdi), ‘Pd catastrofista cerca visibilità con le bufale’

Roma, 11 ago. (Adnkronos) – “Il Pd continua a diffondere falsità e a seminare il panico per riottenere una visibilità che, non essendo più al governo, evidentemente gli manca molto. Non trova pace, anche se ormai sono passati dieci mesi. Ricordiamo a Marco Furfaro e al suo partito che, se fosse stato per loro, i fondi del Pnrr sarebbero andati perduti. Prova ne è quel brutto pasticcio dello stadio Franchi di Firenze, che si è immaginato potesse rientrare negli interventi finanziati con il piano. Il problema di questa sinistra è che non potendo più stare seduta sulle proprie poltrone, sa solo attaccare attraverso strumenti odiosi, come la chirurgica diffusione di fake news. È grazie al lavoro del governo Meloni e del ministro Raffaele Fitto che si sta cercando di recuperare disastri pregressi da loro compiuti. Ribadiamo che il catastrofismo dettato dall’incapacità non porta a niente. Questo esecutivo, invece, è al lavoro nell’interesse dei cittadini e dei territori”. Lo scrive, in una nota, il deputato e coordinatore regionale in Toscana di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi.