Clima: Bonelli-Borrelli (Avs), ‘paralisi governo distrugge economia, serve transizione green’

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – “La prima pagina de ‘la Repubblica’ di oggi conferma ciò che da tempo sosteniamo: la paralisi del governo Meloni nel fronteggiare la crisi climatica sta mettendo a repentaglio non solo l’ambiente, ma anche le fondamenta della nostra economia e la qualità della vita di cittadine e cittadini italiani. Sedicimila miliardi di dollari di perdite a livello globale e il rischio che il nostro Pil freni tra il 2,8% e il 9,5% al 2100 sono cifre che suonano come un campanello d’allarme, insieme a quelle che riguardano la desertificazione: il 20% del nostro territorio nazionale è a rischio, il 41% del quale al Sud, con una punta del 70% in Sicilia. E proprio il Sud Italia, la cui forte vocazione agricola è resa sempre più vulnerabile dalle ondate di calore, sarà tra le aree più colpite d’Europa se non agiamo ora. Come possiamo ignorare un problema che influenzerà così profondamente la nostra economia e la vita quotidiana dei nostri cittadini? Per proteggere le future generazioni, non è più possibile ignorare l’evidenza, continuando a considerare il clima come un problema secondario”. Così, in una nota, Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde, e Francesco Emilio Borrelli, entrambi deputati di Alleanza Verdi e Sinistra.