Posso rinunciare all’ora di religione durante l’anno scolastico?

La circolare -OMISSIS- dalla dirigente scolastica -OMISSIS-, stabiliva infatti che: «Si ricorda ai genitori degli alunni che al momento attuale frequentano le classi 1, 2, 3 e 4 della scuola primaria e 1 e 2 della scuola secondaria di primo grado presso il nostro Istituto che l’iscrizione alle classi successive per il prossimo anno scolastico è automatica e che dunque NON occorre presentare domanda. Solo coloro che per il prossimo anno scolastico intendano eventualmente modificare la scelta precedentemente effettuata se avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica dovranno provvedere a effettuare la modifica dell’opzione entro il 30 gennaio 2023 attraverso la compilazione del modulo allegato. […] La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica ha valore per l’intero corso di studi, a meno che l’interessato decida esclusivamente di propria iniziativa di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni on line. La scelta di attività alternative, che riguarda solo coloro che scelgono di NON avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, può essere effettuata esclusivamente dal 31 maggio al 30 giugno 2023 con modulo apposito».

La richiesta di sostituire l’IRC con l’ora di educazione alternativa veniva reiterata dai genitori di -OMISSIS- dapprima con una nuova mail del 10 maggio 2023, cui seguiva un incontro con la vice preside, che verbalmente confermava la reiezione e le relative ragioni già esposte dalla dirigente, e successivamente con istanza dell’avvocato della famiglia in data 31 maggio 2023, alla quale faceva seguito un nuovo diniego della dirigente del 12 giugno 2023, del seguente tenore: «Gentile Avvocato, qui non è in questione la libertà di culto, che nulla ha a che vedere con l’insegnamento di religione. I ripensamenti sono certamente ammessi, ma nell’arco del ciclo di studio. I termini per la comunicazione erano ben conosciuti dalla Sua assistita. La Sua richiesta non può essere accolta».

2. Con il ricorso introduttivo del giudizio la signora -OMISSIS- impugnava il diniego chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, per le ragioni di seguito esposte.

Con il primo motivo di gravame la ricorrente deduceva la «Violazione ed erronea applicazione dell’art. 33 della Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, dell’art. 8 della l. 62/2000 e dell’art. 8 del dpr n. 235/2007 come modificato dal dpr 175 del