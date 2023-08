Migranti: Biffoni (Anci), ‘governo in imbarazzo dice no a confronto ma situazione è esplosiva’

Roma, 21 ago. (Adnkronos) – “Il governo non ci incontra perchè è in difficoltà. Capisco l’imbarazzo politico di chi parlava di porti chiusi e blocco navale e ora si ritrova con 102mila sbarchi, ma la situazione nei territori è disperata. Se non si fidano dei sindaci Pd, lo chiedano ai sindaci della Lega in Veneto o da noi in Toscana al sindaco di Pisa che è leghista, lo chiedano ai sindaci di città portuali come il sindaco di Genova o a Silvetti ad Ancona”. Matteo Biffoni, sindaco Pd di Prato e delegato Anci in materia di migranti, risponde così all’Adnkronos sulla chiusura di palazzo Chigi a un confronto con i sindaci in materia.