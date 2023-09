Addio al Superbonus, il Governo non vuole proroghe

Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, annuncia il termine del Superbonus, creando incertezza per il settore edilizio e il futuro dell’economia.

Il Superbonus 110%, che aveva suscitato speranze di rilancio per il settore edilizio italiano, è destinato a scomparire senza appello. Il Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha ufficialmente dichiarato che il governo non intende prorogare la misura relativa agli interventi edilizi incentivati come noto fino ad oggi per via dell’eccessivo buco procurato al bilancio dello Stato (che ancora deve smaltire per dieci anni le detrazioni in pancia dei contribuenti).

La notizia è stata annunciata in modo conciso durante il Question Time alla Camera, lasciando pochi margini per interpretazioni diverse. Questa decisione mette fine alle speranze di una possibile estensione dei termini per i lavori avviati con il Superbonus, che avevano subito ritardi e ostacoli legati alle cessioni dei crediti.

La scadenza del 31 dicembre, entro la quale i condomini dovevano completare i lavori per beneficiare del Superbonus, era diventata un argomento di discussione nelle ultime settimane. Tuttavia, il Ministro dell’Economia ha risposto in modo inequivocabile, lasciando intendere che non ci saranno concessioni in questo senso.

Oltre a considerare l’ulteriore impatto finanziario del Superbonus sull’attuale bilancio, il Ministro dell’Economia deve anche pianificare come gestire le conseguenze economiche nel futuro prossimo. La crescita economica rallentata e le esigenze di una legge di bilancio già tesa a causa del debito pubblico rendono necessaria una revisione delle agevolazioni edilizie.

In pratica, la manovra dovrebbe riportare le agevolazioni edilizie ai livelli tradizionali del 65% e del 50%, senza ricorrere alle cessioni dei crediti e agli sconti in fattura. Questo rappresenterebbe l’ultima fase di una serie di restrizioni che avevano inizialmente mirato a rallentare le cessioni dei crediti per combattere le frodi.

Già il Governo Draghi aveva provato a osteggiare il Superbonus, un po’ per le conseguenze sul bilancio che ha determinato, un po’ per contrastare le numerose frodi. Così si era provato a contrastare le cessioni dei crediti. La bomba ad orologeria è stata ereditata poi da Meloni che ha seguito lo stesso esempio di Draghi e ora tende a cancellare definitivamente l’agevolazione fiscale.

Una delle incognite maggiori riguarda le conseguenze sul bilancio pubblico. Le Comunicazioni di Inizio Lavori (Cila) hanno una validità triennale, il che significa che molte di quelle presentate ma non ancora avviate potrebbero tradursi in lavori nei prossimi mesi. Tra le ipotesi circolate, c’è quella di un possibile decreto per sospendere la validità delle Cila che non sono ancora state trasformate in lavori.

Il Governo ha chiaramente espresso la sua avversione nei confronti del Superbonus, citando l’alto costo di questa misura rispetto all’impatto limitato sul patrimonio immobiliare italiano. L’incertezza sull’impatto macroeconomico del Superbonus è stata evidenziata, mentre i costi per le finanze pubbliche sono certi e dovrebbero influire sul deficit del 2023.

Tuttavia, le prospettive future rappresentano una minaccia maggiore. I crediti d’imposta possono incidere sul debito pubblico quando vengono utilizzati in compensazione, riducendo le entrate fiscali e aumentando il fabbisogno finanziario. Questo aspetto è particolarmente preoccupante dato che ci sono ancora oltre 100 miliardi di euro di crediti non utilizzati in circolazione. Per fronteggiare questa sfida, il Ministro Giorgetti ha annunciato l’analisi dei crediti ancora in possesso dei cittadini precedenti all’introduzione delle restrizioni sulle cessioni. Questo potrebbe comportare una verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate prima di utilizzare tali crediti, nella speranza di mitigare l’impatto su un debito pubblico già vulnerabile.