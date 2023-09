Se un genitore compra la casa al figlio o gli regala i soldi per acquistarla, l’atto di donazione non è soggetto a imposizione fiscale ma solo a determinate condizioni.

Le donazioni indirette di immobili sono spesso argomento di discussione tra contribuenti e Agenzia delle Entrate. In particolare, seppure è indubbio che tali contratti non siano soggetti a imposizione fiscale, i dubbi sorgono in merito alle condizioni necessarie per usufruire della esclusione dalla tassazione.

Con l’ordinanza 17424/2023, la Cassazione ha spiegato, con riferimento appunto alla donazione indiretta, quando non si applica l’imposta di donazione. In questo articolo cercheremo di spiegare cosa ha detto la Suprema Corte, cos’è la donazione indiretta e come non pagare tasse quando, ad esempio, un genitore regala una casa al figlio. Ma procediamo con ordine.

Cos’è una donazione indiretta?

La donazione è, in generale, un contratto. E ciò perché è necessaria la manifestazione della volontà sia del donante (che deve voler regalare il bene o il denaro oggetto della donazione) che del donatario (che deve invece accettare la donazione).

Le donazioni di non modico valore e quelle di immobili devono avvenire dinanzi al notaio e necessitano della firma dell’atto pubblico alla presenza di due testimoni.

Esistono tuttavia le donazioni indirette che, al pari delle donazioni ordinarie (meglio dette “donazioni dirette”), hanno come scopo quello di attribuire un vantaggio al donatario attraverso tuttavia uno schema negoziale diverso. In particolare, con la donazione indiretta il donante consente al donatario di acquistare un bene mettendogli a disposizione una somma di denaro, ad esempio bonificandola sul suo conto oppure versandola direttamente al venditore. È il tipico caso del padre che, volendo regalare al figlio un appartamento, gli eroga il corrispettivo che questi dovrà poi corrispondere al venditore oppure paga direttamente quest’ultimo. Ne abbiamo già parlato in Donazione per acquisto casa.

La donazione indiretta non necessita dell’atto notarile: è sufficiente la consegna del denaro (con bonifico o assegno se supera i limiti della tracciabilità, attualmente fissati a 5.000 euro per gli scambi di contanti).

Com’è tassata una donazione indiretta?

La donazione diretta gode di una serie di esenzioni dalla tassazione. Difatti non è necessario corrispondere alcuna imposta se:

la donazione avviene tra coniugi o tra ascendenti e discendenti (ad esempio tra padre e figlio) e il suo valore è inferiore a 1 milione (cosiddetta franchigia). Sopra questo importo scatta una tassazione al 4% per la parte eccedente il milione;

(ad esempio tra padre e figlio) e il suo valore è inferiore a 1 milione (cosiddetta franchigia). Sopra questo importo scatta una tassazione al 4% per la parte eccedente il milione; la donazione avviene tra fratelli e/o sorelle e il valore della stessa è inferiore a una franchigia di 100 mila euro. Sopra tale imposto la tassazione è al 6%.

In tutti gli altri casi, la donazione viene tassata al:

6% se le parti hanno un rapporto di parentela fino al quarto grado o se si tratta di affini in linea retta o affini in linea collaterale fino al terzo grado;

8% in tutti gli altri casi.

Com’è tassata la donazione indiretta?

La donazione indiretta non è invece soggetta a tassazione. Lo scopo è quello di evitare una doppia tassazione su di una fattispecie imponibile che, seppur composta da due contratti (donazione indiretta e compravendita immobiliare), è manifestazione di un’unica capacità contributiva. Tuttavia per godere della esclusione dall’imposta è necessario che il contribuente riesca a dimostrare che c’è un collegamento tra la liberalità e l’acquisto dell’immobile. Non è invece necessario dover indicare, nell’atto di compravendita, che il bene è stato acquistato con denaro proveniente dalla donazione. È questo l’importante principio sancito di recente dalla Cassazione. Cerchiamo di comprendere meglio cosa ha detto la Corte.

La controversia in breve

L’Agenzia delle Entrate ha avanzato un ricorso alla Cassazione in seguito ad una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. La questione riguardava un contribuente al quale era stata donata una somma, poi usata per l’acquisto di un immobile. La criticità? L’assenza di indicazioni esplicite sull’atto di compravendita riguardo alla natura donativa del denaro.

La posizione della Cassazione

Contrariamente ad un precedente orientamento (sentenza 13133/2016), l’ordinanza 17424/2023 ha chiarito un punto cruciale: la norma di riferimento, l’articolo 1, comma 4-bis del Dlgs 346/1990, non richiede che, per fruire dell’esonero dalla tassazione, il contribuente indichi nel rogito di acquisto immobiliare, che il denaro utilizzato per pagare il relativo prezzo provenga da donazione (indicando gli estremi del donante).

Per avvalersi dell’esclusione dall’imposta, il contribuente deve dimostrare il nesso tra la donazione ricevuta e l’acquisto dell’immobile. Come? Attraverso documenti oggettivi come ricevute di pagamento o atti notarili. Nel caso specifico, la dimostrazione del contribuente attraverso questi documenti ha ritenuto infondata la richiesta dell’Agenzia delle Entrate.

Le motivazioni

La Cassazione ha fondato la sua decisione sul seguente assunto. La norma testé richiamata introduce non già un’esenzione di imposta ma un’esclusione. La differenza è sostanziale. Dal punto di vista pratico, assegnare la natura di norma di esclusione e non di esenzione alla disposizione del comma 4-bis, significa rendere non più necessario l’intervento «attivo» del contribuente: quest’ultimo, di conseguenza, non può essere onerato dell’obbligo di fare espressa dichiarazione della liberalità nell’atto di compravendita, dichiarazione che sarebbe invece obbligatoria qualora si dovesse scegliere un regime impositivo più favorevole rispetto a quello ordinario, come avviene, in generale, per le ipotesi di esenzione o di agevolazione d’imposta (Cassazione 2777/2016).